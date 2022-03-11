Başkan Besim Dutlulu, halkın içinde, esnafın yanında - Son Dakika
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Başkan Besim Dutlulu, halkın içinde, esnafın yanında

11.03.2022 15:38
Başkan Besim Dutlulu, halkın içinde, esnafın yanında

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Cuma Pazarı esnafını ziyaret ederek hem hayırlı işler diledi hem de talep ve sorunlarını dinledi.

Akhisar'ın gelişmesinde esnafın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye olarak hızlı çözümler üretmek için çaba sarf ettiklerini bu doğrultuda esnaf ile bir araya gelerek istek ve talepleri alarak hızlı çözümler ürettiklerini söyledi.

Yaptığı ziyaretlerle esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi ve takdir gören Başkan Besim Dutlulu, esnafa hayırlı kazançlar dilerken vatandaşlarla da sohbet etti. 'Her zaman halkımızın içinde, esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz' diyen Başkan Dutlulu, "Bu soğuk havada çalışan pazarcı esnafımızı ziyaret ederek hem bereketli kazançlar diledik hem de sohbet ederek hatırlarını sorduk. Ekonomik olarak zor günler geçiren esnaflarımızın sorunlarına hızlı çözümler üretmek için çaba sarf ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Güzel dilekleri için esnafımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Ayrıca pazarcı esnaflarından Tülay Altınuç'un hayrına katılan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, burada yeni yapılması planlanan Cumartesi Pazar yeri hakkında bilgiler verdi.

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Kaynak: Bültenler

Besim Dutlulu, Akhisar, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Besim Dutlulu, halkın içinde, esnafın yanında - Son Dakika

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