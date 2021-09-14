Başkan Besim Dutlulu, mesaiye işçilerle kahvaltı yaparak başladı - Son Dakika

Başkan Besim Dutlulu, mesaiye işçilerle kahvaltı yaparak başladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve başkan yardımcısı Ahmet Tınazlı, Akhisar Belediyesi'ne ait şantiyede sabah saat 08.00'de işçilerle kahvaltıda buluştu.

Mesaisine belediye şantiyesindeki işçilerle kahvaltı yaparak başlayan Başkan Besim Dutlulu, gece gündüz demeden Akhisar için çalışan tüm emekçi personele teşekkürlerini iletti. İşçilerle sohbet ederek hayırlı mesailer dileyen Başkan Dutlulu,"Bugün mesaimize, belediye şantiyemizdeki işçi arkadaşlarımızla kahvaltı yaparak başladık. Şehrimizin gelişip güzelleşmesi için yoğun bir emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hep birlikte Akhisar'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı

Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi

Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira

Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı

Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda

Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı

Oyun dünyasında bir ilk! Oyuncunun konumuna ve hislerine göre gerçek zamanlı olarak değişebilecek

Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı