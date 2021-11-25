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Başkan Besim Dutlulu Öğretmenler Gününü kutladı - Son Dakika

Başkan Besim Dutlulu Öğretmenler Gününü kutladı

25.11.2021 08:11
Başkan Besim Dutlulu Öğretmenler Gününü kutladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Akhisar Belediyesi'ne ait mahalle kreşleri ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezinde eğitim veren öğretmenler ile buluşarak öğretmenler gününü kutladı.

Başkan Besim Dutlulu daha sonra ilköğretim eğitimini aldığı Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Gelecek nesilleri yetiştien öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Besim Dutlulu, "Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezimizdeki eğitmenlerimizle, mahalle kreşlerimizdeki öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutladık. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, gelecek nesillerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyorum" dedi.

Kendisinin de Misak-ı Milli İlkokulundan mezun olduğunu ve burada olmanın ayrı bir keyif olduğuna dikkat çeken Başkan Besim Dutlulu, "Çok anlamlı ve çok güzel bir okulda, çok güzel ve kutsal bir görev yapıyorsunuz. Hepiniz bizlere haklarını helal ediniz. Tüm öğretmenlerimizin emekleri için teşekkür ediyor 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Besim Dutlulu günün anısına öğretmenlere ajanda ve kalemden oluşan hediye paketi takdim etti.

Öğretmenler Günü, Besim Dutlulu, Uğur Mumcu, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Besim Dutlulu Öğretmenler Gününü kutladı - Son Dakika


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