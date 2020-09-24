Başkan Yalçın, sosyal medyadan vatandaşla buluşmayı sürdürüyor - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya üzerinden "Başkan Beyaz Masada" buluşmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkan yardımcıları ile takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, gündemin ilk sırasında yer alan tablet desteği hakkında bilgi verdi.

Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru almaya devam edeceklerini açıklayan Yalçın, tablet dağıtım kriterlerini de bir kez daha hatırlattı.

Talas'ta ikamet edenlerin bu destekten yararlanabileceğini anlatan Yalçın, ihtiyaç sahibi olma ve başladığı günden beri uzaktan eğitime hiç katılamamış olma şartının arandığını ifade etti.

Sosyal medyadan programa katılarak fikirlerini ifade edenlere teşekkür eden Yalçın, Talas'ın gelişip güzelleşmesi adına önemli bir dayanışma ortamı oluşturduklarını kaydetti.

Yaklaşık bir saat boyunca sosyal medya üzerinden gelen soru ve talepleri değerlendiren Yalçın, yerine getirilmesi gereken taleplerle ilgili başkan yardımcılarına talimat verdi.

Yalçın, programın sonunda kitap tanıtımı yaptı. Kayseri'yi konu alan 3'ü antika toplam 4 kitabı takipçileriyle paylaştı.