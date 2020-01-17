Başkan Beyazgül çocuklara karnelerini dağıttı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.



Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa'da öğrenciler, 2019-2020 yılı eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak ara tatile girdi. Okulların ilk dönemi tamamlamasıyla beraber öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, deneyimlerini paylaşarak öğrencilere 'iyi tatiller' dileklerinde bulundu.



Karaköprü ilçesinde bulunan Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Beyazgül, öğrencilerle söyleyişi gerçekleştirdi.



Başkan Beyazgül, Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Canip Çemç ile beraber öğrencilere karnelerini dağıttı. Öte yandan Başkan Beyazgül öğrencilere okuma kitabı da hediye etti.



Karne dağıtım töreninde açıklama yapan Başkan Beyazgül, "Bugün Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ettik, öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle buluştuk. Gerçekten çok başarılı bir okul ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum ama zaten şuan da başarılar. Yine burada hoşuma giden bir şey, İmam Hatip okulumuzun bahçesine 600 tane zeytin ağacı ekilmiş. Biz sembolik olarak Şanmed'in yerini yıktık iki tane zeytin ağacı diktik ama insanlarımız bunu çoğaltıyorlar, gelecekte de bu zeytinimiz bursa dönüşecek inşallah. Burada biz bir ağaç fikrini, ağaç düşüncesini değiştirdik ama en önemlisi bizim şu fidanlarımızın yetişmesi. Gerçekten burada öğrenci velilerine de sesleniyorum, çocuklarımız emin ellerde, ilerisini gören hocalarımız ve çocuklarımızla çok yakından ilgilenen öğretmenlerimizi görüyorum. Yine ben burada ailelerimize teşekkür ediyorum, öz güveni fazla, mutlu, istekli, çalışkan çocuklar yetiştirmişler. Ama bir hoşuma giden de kızlarımıza sorduğum zaman en çok hangi yemeği seviyorsunuz, annelerimizin yaptıklarını söylediler ve bu beni çok mutlu etti, annelere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başkan Beyazgül, daha sonra çocuklarla bol bol fotoğraf çektirerek karne dağıtımına katıldı. - ŞANLIURFA