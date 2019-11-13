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Başkan Beyazgül'den inceleme

8 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, restorasyon çalışmaları devam eden Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Beyazgül'den inceleme, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, restorasyon çalışmaları devam eden Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Beyazgül, ilçe ziyaretleri kapsamında Viranşehir ilçesinde temaslarda bulundu.

Temaslarının ardından Beyazgül, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve İlçe Başkanı Ali Tekin ile restorasyon çalışmasının devam ettiği Eyyüp Nebi Mahallesi'ndeki Hazreti Eyyüp, eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamberin türbelerinin bulunduğu rivayet edilen Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesinde inceleme yaptı.

Beyüzgül, restorasyon çalışmalarına valilik, büyükşehir ve Viranşehir belediyeleri işbirliği ile devam ettiğini söyledi.

İşbirliğinin cami ve külliyeyi daha da güzelleştireceğini vurgulayan Beyazgül, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaları yerinde inceledik. Ama en önemlisi burada bir büyük peygamberin izlerinin bulunmasıdır. Hiçbir şey yapmasak dahi burası bu peygamber nedeniyle inanç turizminin merkezidir. Yine de biz buraya gelen insanların daha rahat ibadet etmesi açısından bir takım hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalar hızla devam ediyor. İnanıyorum ki bittiğinde herkesin beğenisini kazanacak bir eser olacaktır. Milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Zeynel Abidin Beyazgül, Salih Ekinci, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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