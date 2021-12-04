Başkan Beyazgül Engellilerle Basketbol ve Goalball Oynadı - Son Dakika
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Başkan Beyazgül Engellilerle Basketbol ve Goalball Oynadı

04.12.2021 10:11
Başkan Beyazgül Engellilerle Basketbol ve Goalball Oynadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Engellilerle empati kuran Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Süper ligde mücadele veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile basketbol, Görme Engellilerle ise Goalball oynadı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Engelliler Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere engelliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Engelliler Yaşam Merkezinde düzenlenen programa katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile AK Parti Şanlıurfa Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, engelli bireyler tarafından kurs merkezinde tasarlanan el sanatları sergisini gezdi. Büyük emeklerle hazırlanan sergiyi gezen Başkan Beyazgül, burada bir engellinin yazdığı şiiri okudu.

Başkan Beyazgül, etkinlikler kapsamında Süper ligde mücadele veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile bir araya geldi. Basketbolcuların maç teklifini geri çevirmeyen Başkan Beyazgül, tekerlekli sandalyeye oturarak sporcularla basketbol maçı oynadı. Keyifli dakikaların yaşandığı basketbol maçında kazanan dostluk oldu.

Kendisini görme engelli bireylerin yerine koyan ve gözlerini bandajla kapatan Başkan Beyazgül, Görme Engellilere özgü bir takım sporu olan Goalball oynadı.

Engelli bireylerle güzel bir gün geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazül, "Gönüllerdeki engelleri aşmak lazım. Gönüllerde sevgi olduktan sonra insanın hali ne olursa olsun yine oradan mutluluk çıkıyor, tebessüm ve huzur çıkıyor. O yüzden de inşallah Allah hepimizin gönlündeki engeli kaldırsın" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre
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