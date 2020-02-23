Başkan Beyazgül Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Beyazgül Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Beyazgül Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti

7 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 7. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Başkan Beyazgül Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 7. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Başkan Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Fuar Merkezinde açılan fuardaki stantları gezdi.

Fuara katılan vatandaşlarla sohbet eden Beyazgül, "Şanlıurfa bir turizm ve fuar merkezi haline geldi, arka arkaya fuarlarımız açılıyor. Şanlıurfamız için çok yararlı bir tarım fuarı olmuş ve çevre illerden çokça ziyaretçilerimiz buraya geliyor. Fuarı ziyaretimizde Bozova'nın Gureh köpeğinin bulunduğu yere geldik. Aslan gibi olan bu köpeklerimizin dünyada yeterince tanınmadığını düşünüyorum. İnanıyorum ki bu köpek dünyaca tanındığı zaman büyük bir ilgi odağı haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Beyazgül, fuarı tüm vatandaşların ziyaret etmesini önerdi.

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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