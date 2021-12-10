Başkan Beyazgül, Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Beyazgül, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

10.12.2021 10:17

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Sosyal Bilimler Lisesindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Sosyal Bilimler Lisesindeki öğrencilerle bir araya geldi. Yaş ortalamasına göre Türkiye'nin en geç iline sahip olan Şanlıurfa'da eğitime ve gençliğe büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen söyleşiye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her fırsatta gençler ve öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Eğitime yönelik Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları anlatan Başkan Beyazgül, hedef ve düzenli planlama ile gençlerin nasıl başarılı olacağınınım altını çizdi. Kendi hayatından örnekler vererek başarılı olmanın sırlarını aktaran Başkan Beyazgül, öğrencilere yönelik kültür turu düzenleyeceklerini söyledi.

Söyleşi, soru ve cevap bölümünün ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre
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Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Başkan Beyazgül, Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika


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