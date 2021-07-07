Başkan Beyoğlu, Bakan Soylu ile görüştü - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, günü birlik olarak Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek belediyenin hizmet çalışmaları hakkında bilgi verdi, bugüne kadar sağladığı destekler için teşekkür etti.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü kente yapacağı ziyaret öncesinde güvenlik toplantısı için Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile havaalanında bir süre görüşme imkanı buldu. Görüşmede Başkan Beyoğlu'nun belediyenin hizmetleri ve çalışmaları hakkında Bakan Soylu'ya bilgi vererek bugüne kadar sağladığı destek nedeniyle teşekkür ettiği öğrenildi. Samimi bir ortamda geçen ayaküstü görüşmede Başkan Beyoğlu'nu dikkatli şekilde dinleyen Bakan Soylu'nun Bağlar'daki hizmetleri yakından takip ettiğini ifade ettiği belirtildi. Başkan Beyoğlu, sabah saatlerinde havaalanında karşıladığı Bakan Soylu'yu toplantı sonrasında da yine havaalanından uğurladı. - DİYARBAKIR