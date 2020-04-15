Başkan Beyoğlu: "Bir yılda gönüller kazanmayı başardık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Beyoğlu: 'Bir yılda gönüller kazanmayı başardık' - Son Dakika

Başkan Beyoğlu: "Bir yılda gönüller kazanmayı başardık"

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, birinci yıllarını geride bıraktıklarını belirterek hizmet bakımından ihmal edilen 400 bin nüfuslu ilçede kısa zamanda halkın gönlünü kazanmayı başardıklarını söyledi.

Başkan Beyoğlu:

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, birinci yıllarını geride bıraktıklarını belirterek hizmet bakımından ihmal edilen 400 bin nüfuslu ilçede kısa zamanda halkın gönlünü kazanmayı başardıklarını söyledi.


Birinci görev yılında yapılan hizmetleri değerlendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, elde ettikleri en önemli başarının vatandaşın gönlünü kazanmak olduğunu kaydetti. Bağlar'da 20 yıl sonra belediye yönetiminin el değiştirdiğini aktaran Başkan Beyoğlu, "Biz yola kararlı ve azimli bir şekilde çıkarak kendi dinamizmimize ve milletimizin ferasetine güvendik. Milletimiz kendisi gibi olanı ve kendisini ihmal etmeyeni bağrına basar. İlk günden itibaren vatandaşlarımızla güçlü bir bağ kurduk. Belediyenin tüm imkanlarını ve kapılarını kendilerine sonuna kadar açtık. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere belediyeler siyaset yeri değil, hizmet yeridir. Milletimize hizmet ederken asla siyasi ayrım yapmadık ve bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Milletimizi ayağımıza getirmedik, biz onların ayağına gittik. Bizim anlayışımızda millete efendilik yok, hizmetkar olmak var. Başkan gibi davranmadık, hizmetkar olmaya gayret ettik. Tevazu, samimiyet ve gayreti ihmal etmedik. Yüz binlerce vatandaşımızı ziyaret ettik, ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek sağlamaya gayret ettik. Bunu da lütuf olarak değil, onlara olan hizmet borcumuz olarak görmekteyiz. Gönüller kazanmayı arzuladık ve çok şükür elini uzattığımız vatandaşlarımızın dualarına mazhar olduk" dedi.


"Asfalt üretiminde tüm Türkiye'ye örnek olduk"


Karacadağ eteklerinden çıkan bazalt taşından asfalt üretmeye başladıklarını dile getiren Başkan Beyoğlu, bu durumun bölgede bir ilk olduğunun altını çizdi. Başkan Beyoğlu, "Vatandaşımızın arazilerini bu taşlardan temizleyerek tarıma kazandırdığımız gibi bu iş için kurduğumuz asfalt plent tesisinden ürettiğimiz asfalt ile de hem belediyemizi mali yükten kurtarıyoruz hem de ilçemizi dünyanın en kaliteli ve en uzun ömürlü asfaltına kavuşturuyoruz. İlk etapta yılda 600 bin ton asfalt üreteceğiz ama bu zamanla ihtiyaca ve bize gelen kurumların ve işletmelerin talebine göre artacak. Belediyemiz bu işten inşallah gelir elde ederek bu işin maliyetini sıfırlayıp kar elde edecek. Karacadağ bazalt taşından sıcak asfalt üreterek bu konuda Türkiye'ye örnek oldu. Bir yandan korona virüs salgını ile mücadelemizi sürdürürken, diğer yandan kendi üretmiş olduğumuz asfalt ile cadde ve sokaklarımızda asfalt çalışması yapıyoruz. Dünyanın en kaliteli ve en uzun ömürlü asfaltı ile ilçemizi modern yollara kavuşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.


"En büyük hayalimiz kentsel dönüşüme start vermek"


Kentsel dönüşüm konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına rapor sunan ilk belediye olduklarının vurgulayan Başkan Beyoğlu, eski yapıların fazla olduğu Bağlar'da büyük bir dönüşüm başlatmayı amaçladıklarını dile getirdi. Beyoğlu, "36 ilden daha büyük olan Bağlar'ımızın çok ciddi sorunları var. Bunların en başında 275 bin nüfuslu alanı oluşturan eski Bağlar dediğimiz yerdeki çarpık ve eski kentleşme örneği geliyor. En büyük hayalimiz ve hedefimiz Bağlar'da kentsel dönüşümü başlatıp bir yere kadar getirmek. Tabi bu iş 5 yılda bitmez ama biz başlayalım. Bununla beraber devlet politikası haline gelir ve zamanla Bağlar modern bir şehir haline gelir. Göreve geldikten sonra ilk işimiz bu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız nezdinde girişimlerimiz, görüşmelerimiz oldu. Bakanlıktan heyetler gelip inceleme yaptı. Son olarak raporumuzu hazırlayıp verdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Bağlar'da kentsel dönüşüm planı olduğunu bizzat açıkladı" şeklinde konuştu.


"Salgın süreci geçtikten sonra projelere ağırlık verilecek"


Bağlar'ın yeni ve modern yüzü olarak kabul edilen Bağcılar bölgemizde 98 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi Projesinin hayata geçirileceğini açıklayan Başkan Beyoğlu, "Proje kapsamında yeşil alanlar ve modern dinlenme alanları oluşturulması amaçlanıyor. Bir diğer önemli proje kentin günlük ticaretteki ana damarlarından birini oluşturan Sakarya Caddesi ile ilgili. Bu alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vereceği destekle valilik, büyükşehir belediyesi ve belediyemizin koordinasyonu ile yenileyerek modern bir alış veriş bölgesi yaratılmasını planlanıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Bağlar'ımız için açıkladığı projeler arasında Yeni Sanayi Sitesi yer alıyor. Tüm bu projeleri inşallah devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın desteğiyle hayata geçireceğiz inşallah. Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Arada deprem felaketi ve korona virüs salgını olması belki bu süreci biraz uzattı. Ancak bu süreçleri hep beraber aştıktan sonra inşallah projelerimiz başlamış olacak" ifadelerini kullandı.


"Korona virüs ile mücadelede gerekli önlemleri aldık"


Yeni tip korona virüs ile mücadelede en başarılı belediyeler arasında yer aldıklarını belirten Beyoğlu, ilçenin temizlik ve hijyen hizmetlerine özel önem verdiklerini kaydetti. Başkan Beyoğlu, "Göreve geldiğimizde ilçemizde çok ciddi bir temizlik sorunu vardı. Bunu çözmek üzere yetersiz olan araç filomuzu yeni modern çevre dostu olma özelliği olan buharlı araçlar alarak çözdük. Korona virüs salgınından sonra dezenfekte ve hijyene yönelik tedbirlerimizi artırdık. İlçemizdeki tüm kurumları, yaşam alanlarını dezenfekte ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Yine Elazığ'da meydana gelen depremden sonra deprem bölgesine giderek tüm imkanlarıyla burada hizmet veren belediyeler arasında yer aldık. Depremden dolayı ilçemizde hasar gören yapıları tespit ederek gerekli çalışmaları yaptık. İlçemizde terk edilmiş ve vatandaşlarımız için risk oluşturan metruk ve harabe yapılarla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 300 yapının yıkımını gerçekleştirdik" dedi.


"Sosyal belediyecilikte önemli başarı yakaladık"


Sosyal belediyeciliğe ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Beyoğlu, bugüne kadar yüz binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa destek sağladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş üstü yaşlı, engelli, hamile ve kronik hastalarla ilgili kararından sonra belediyemiz bünyesinde ekipler ve iletişim ağları kurarak 700'den fazla haneye ihtiyaçlarını ulaştırdık. Bunları belediyemizin imkanlarıyla temin ediyoruz. Benim hemşehrim, vatandaşım sıkıntı içindeyse ben rahat uyuyamam. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Göreve geldiğimizden bu yana zaten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olarak sosyal belediyecilik görevimizi icra ediyoruz. Gönüller inşa etmekten ve dua almaktan daha güzel bir duygu olamaz. Bundan sonra da sosyal belediyeciliği, hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği gibi üç temel hedefimizi bir arada yürütmeye çalışacağız. Öncelik yaşadığımız bu salgınla mücadele etmek ve bu riski geride bırakmak. Bunu aştıktan sonra ilçemizi ihya edecek projelerimizi tek tek hayata geçirmeye odaklanacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:32 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi         
15:20
İranlı komutan, İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 17:59:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Beyoğlu: "Bir yılda gönüller kazanmayı başardık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]