Başkan Beyoğlu, böbrek yetmezliği hastasının eşine istihdam imkanı sağladı - Son Dakika

Başkan Beyoğlu, böbrek yetmezliği hastasının eşine istihdam imkanı sağladı

17.03.2021 10:23
Başkan Beyoğlu, böbrek yetmezliği hastasının eşine istihdam imkanı sağladı, System.String[]

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören eşinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren babanın istihdam edilmesini sağlayarak ailenin yüzünü güldürdü.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören eşinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren babanın istihdam edilmesini sağlayarak ailenin yüzünü güldürdü.

İhtiyaç sahibi vatandaşların çeşitli konulardaki sorunlarını çözerek halk arasında büyük bir sempati kazanan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, zor durumdaki bir ailenin daha yüzünü güldürdü. Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 3 çocuklu A.G.'nin hastalığını mahalle ziyareti sırasında öğrenen Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte aileyi ziyaret ederek hiç beklemedikleri güzel bir haberi paylaştı. Beyoğlu, yaptığı girişimler sonucu A.G.'nin eşi H.G.'nin kalıcı işe yerleşerek istihdam edilmesini sağladı. Beyoğlu, aileye nakdi ve ayni yardımda da bulunarak mutluluklarını ikiye katladı.

"Lideri Erdoğan olan bir ülkede yöneticiler, vatandaşların derdine derman üretir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleket sevdasını esas alarak çalıştıklarını belirten Başkan Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız yerel yöneticiler olarak halkın içinde olmamızı, dertleriyle hemhal olmamızı ve çözüm odaklı çalışmamızı istiyor. Biz de lideri Recep Tayyip Erdoğan olan bir ülkenin ve davanın temsilcileri vatandaşlarının derdini kendi derdi olarak kabul edip derman üretir diyoruz. Her bir vatandaşımızın sorununa çözüm üretmek bizim görevimizdir. Milletimizin dualarına talibiz. Daha çok çalışacağız, daha çok insanımıza ulaşmaya gayret edeceğiz" dedi.

"Bize kimsenin yapmadığı iyiliği yaptı"

Hasta yatağındaki A.G., işsiz olan eşinin sorununu çözerek ailenin kalıcı gelire sahip olmasını sağlayan Beyoğlu'na hem dua hem de teşekkür etti. "Bize hiç kimsenin yapmadığı iyiliği ve desteği sağladı" diyerek sevincini dile getiren H.G. ise Beyoğlu'nun kendisine ve ailesine hayata bağlanma imkanı sağladığını kaydetti. H.G., "Yaşamayan bilmez. Bir yandan eşimin hastalığı, bir yandan işsiz olmam. Çok zor günler geçiriyoruz. Başkan bize büyük bir müjde verdi. Yaşadığımız sürece kendisine dua edeceğiz. Rabbim kendisinden razı olsun ve böyle iyi kalpli yardımsever insanların sayısını artırsın" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, böbrek yetmezliği hastasının eşine istihdam imkanı sağladı

Hüseyin Beyoğlu, İstihdam, Beyoğlu, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Beyoğlu, böbrek yetmezliği hastasının eşine istihdam imkanı sağladı - Son Dakika


Son Dakika

Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı
İmamoğlu'nun 2 yılla yargıladığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek İmamoğlu'nun 2 yılla yargıladığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek         
11:51
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı         
11:35
Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada         
11:26
Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek         
11:04
2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu 2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu         
10:46
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu         
09:53
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı         
03:19
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 11:59:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Beyoğlu, böbrek yetmezliği hastasının eşine istihdam imkanı sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei