Başkan Beyoğlu, cuma namazını vatandaşlarla sosyal mesafeye uyarak kıldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık alanlarda ve parklarda sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak eda edildi.

Bağlar Belediyesi ekipleri, namaz kılınan alanları dezenfekte ederek temizledi, görevliler vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da açık alanda vatandaşlarla birlikte namazını eda etti.

Belediyen Temizlik Müdürlüğü ekipleri, namaz için belirlenen noktalarda dezenfekte ve temizlik işlemlerini uygulayarak sosyal mesafe kuralına göre şeritler çekti.

Bu noktalarda görevlendirilen belediye ekipleri, namaz için gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Vatandaşlar, açık alanlara akın ederek ibadetlerini eda etti.

Belediye ekipleri, her hafta düzenli olarak ilçedeki camileri ve Kur'an kurslarını da dezenfekte ederek vatandaşların takdirini kazanıyor.