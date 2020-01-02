Başkan Beyoğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Şehir Güvenliği Sempozyumuna' katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Beyoğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Şehir Güvenliği Sempozyumuna' katıldı - Son Dakika

Başkan Beyoğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Şehir Güvenliği Sempozyumuna' katıldı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Şehir Güvenliği Sempozyumu'na katıldı.

Başkan Beyoğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Şehir Güvenliği Sempozyumuna' katıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Şehir Güvenliği Sempozyumu'na katıldı.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ankara'da Beştepe'de Türkiye Belediyeler Birliği ve Polis Akademisi işbirliği ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen iki gün sürecek olan 'Şehir Güvenliği Sempozyumuna' katıldı. Başkan Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehir güvenliği konusunda önemli mesajlar verdiğini belirterek, Doğu ve Güneydoğu'daki modern şehirleşme sürecine atıfta bulunarak Diyarbakır'daki değişimi anlattığını, belediye başkanlarına nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılara bulunduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız belediyecilikte en önemli referans kaynağımızdır. Gönül ve hizmet belediyeciliğinin mimarıdır. Bizler için talimat anlamına gelen çok önemli mesajlar verdi. Gönül, hizmet ve sosyal belediyeciliği bir arada yürütmemizi istedi. Bu mesajları çok değerli buluyoruz ve bunların gereklerini yerine getirerek Bağlar'ı modern şehircilikle tanıştıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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