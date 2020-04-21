Başkan Beyoğlu'dan Ramazan mesajı - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla herkesin ilgili tedbirlere riayet ederek huzur içinde ibadetlerini yerine getirmesi isteyen Beyoğlu mesajında şunlara yer verdi:

"Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde almış olduğu zamanında ve yerinde tedbirlerle gerek sağlık alanında ve gerekse diğer alanlarda dünyada örnek gösteriliyor. İnsanlığın kurtuluşu,ülkemizin selameti için bol bol dua edelim. Allah'ın izniyle bu zorlu süreç geride kalacak. Belediye olarak tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Tüm ekiplerimiz aziz milletimizin hizmetinde olacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmada hiçbir sorun yaşamayacağız. Devlet ve millet el ele vererek bu imtihanı inşallah kazanacağız."