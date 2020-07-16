Başkan Beyoğlu demokrasi ve milli birlik nöbetinde - Son Dakika

Başkan Beyoğlu demokrasi ve milli birlik nöbetinde

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetine katılarak gece geç saatlere kadar vatandaşlarla demokrasi nöbeti tuttu.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetine katılarak gece geç saatlere kadar vatandaşlarla demokrasi nöbeti tuttu.

10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası

Bağlar Belediyesi, yoğun katılımın olduğu gecede stant açarak vatandaşlara ikramlarda bulundu. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak gece geç saatlere kadar vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu. Gece boyunca vatandaşların yakın ilgi gösterdiği Beyoğlu, diğer kurumların açtığı diğer stantları da gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve resim çekti.

Başkan Beyoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Koşusuna katılan Bağlar Belediyesinin milli sporcuları Sena Kızılaslan ve Zeynep Alçakmak ile görüştü. Bağlar Belediyesinin açtığı stant ile gece boyunca vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu. Başkan Beyoğlu, demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, "4 yıl önceki ihanet kalkışmasında olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen demokrasi ve milli birlik mücadelesine tam destek vererek alanlara akın eden aziz milletimize teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Beyoğlu, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Beyoğlu demokrasi ve milli birlik nöbetinde - Son Dakika

Son Dakika

15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 10:49 Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
12:53
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
12:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 16:11:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Beyoğlu demokrasi ve milli birlik nöbetinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]