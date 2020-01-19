Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yeniköy Mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yeniköy Mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.


Hafta sonunda Yeniköy Mahallesine çıkarma yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ziyaretinde duygusal anlar yaşadı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Beyoğlu, evlerin kapılarını çalarak vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların evine davet ettiği Beyoğlu, yatalak olan yaşlı kadın ve engelli olan genç kadının dramlarından çok etkilendi. Hastalarla yakından ilgilenen Beyoğlu, yaşadıkları sıkıntıların çözümü için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.


"Gönüllere girmeye devam edeceğiz"


Başkan Beyoğlu'nun sohbet ettiği birçok vatandaş kendisini davet etti. Ziyaretler sırasında mahalle fırınına da uğrayan Beyoğlu, fırıncı esnafını rahatlatacak kararlar alacaklarını söyledi. Beyoğlu, "Fırıncı esnafını önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde esnafımızın lehine olacak ve vatandaşımızı mağdur etmeyecek kararlar ve tedbirler alacağız. Mahalle mahalle ve sokak sokak ziyaretler gerçekleştirerek her gün evlerinde vatandaşlarımıza misafir oluyoruz. Yeniköy Mahallesindeki tablo bizi çok etkiledi, duygulandırdı. İmkan olsa günün her saati vatandaşımızın yanında olmak isteriz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönüllere girmeye devam edeceğiz ve milletimizin yanında yer alacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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