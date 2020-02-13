Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarında - Son Dakika

Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarında

6 saat önce

Diyarbakır ve bölgede etkili olan kar yağışından sonra Bağlar Belediyesi tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı.

Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarında, System.String[]

Diyarbakır ve bölgede etkili olan kar yağışından sonra Bağlar Belediyesi tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı.


Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı. Çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi alan Beyoğlu, vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Beyoğlu, "Kentimizde etkili olan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlarımıza yansımaması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mahallelerimizde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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