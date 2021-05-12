Bağlar Belediyesi Başkanı, deprem mağdurlarını ziyaret etti - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, deprem mağdurlarını ziyaret etti.
1975 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşların yaşadığı Bağcılar Mahallesine geçen Beyoğlu, depremzedelerle görüştü.
Bayram öncesinde evlerinde görüştüğü deprem mağdurlarının sorunlarını dinleyen Beyoğlu, vatandaşların her zaman yanında yer alarak, sorunlarını çözmeye devam edeceklerini söyledi.
Ziyarette Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu da yer aldı.
Kaynak: AA
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