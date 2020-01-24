Başkan Beyoğlu mağdur aileye sahip çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'da sosyal medyada mağdur ve yoksul bir aile ile ilgili yapılan paylaşımlar Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu harekete geçirdi. "Ekmek alacak paramız olmadığı için 8 gün boyunca makarna yiyerek ayakta kaldık" diyen aileyi ziyaret eden Başkan Beyoğlu, 3 kişiden oluşan ailenin bir yıllık gıda ihtiyacını karşılayarak ayrıca nakdi yardımda bulundu.



Diyarbakır'da her akşam ziyaret ettiği mahallelerde yoksul ve mağdur ailelere destek vermesiyle dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu kez kentin dramını sosyal medya üzerinden öğrendiği aileye sahip çıktı. Kızı ve 4 yaşındaki torunu ile birlikte zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan Layika Kılıç'ın yürek burkan "Ekmek alacak paramız olmadığı için 8 gün boyunca makarna yiyerek ayakta kaldık" sözleri üzerine ailenin adresini öğrenen Başkan Beyoğlu, Bağlar AK Parti İlçe Başkanı Erkan Gezer ile Kılıç ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Aileyi ziyaret eden Başkan Beyoğlu, Kılıç ailesinin bir yıllık gıda ihtiyacını karşıladı ve nakdi yardımda bulundu. Başkan Beyoğlu, "Bizler, sizlerin hizmetkarıyız, sizlere hizmet etmek için varız, kapımız her zaman sizlere açık" diyerek telefon numarasını Layıka Kılıç'a vererek kendisini aramasını tembih etti.



Ailede çalışan kimse olmadığını, geçimlerini sağlayacak gelir kaynaklarının bulunmadığını belirten Layika Kılıç, kızı ve torunu ile beraber zor şartlarda yaşama tutunmaya çalıştıklarını dile getirdi. Komşularının yardımı ile yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Layika Kılıç, elektrik faturası fazla gelmesin diye akşamları mum ışığında oturduklarına dikkat çekerek Başkan Beyoğlu'nun kendilerine yardım eli uzattığını kaydetti. Başkan Beyoğlu'na teşekkür eden Kılıç, "Sen bizi mutlu ettin. Hızır gibi yetiştin. Allah da seni mutlu etsin ve korusun" dedi. - DİYARBAKIR