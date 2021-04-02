Başkan Beyoğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Beyoğlu muhtarlarla bir araya geldi

02.04.2021 14:11
Başkan Beyoğlu muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Muhtarlarla istişare toplantısında bir araya gelen AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki yılda hayata geçirilen hizmetler ve bundan sonraki projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarlarla istişare toplantısında bir araya gelen AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki yılda hayata geçirilen hizmetler ve bundan sonraki projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Belediye meclisi toplantı salonundaki toplantıya Başkan Beyoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Bazı muhtarlar, ilçe tarihinde ilk kez bu kadar hizmet üreten belediye anlayışı ve samimiyetle yaklaşan belediye başkanı gördüklerinin altını çizerek teşekkürlerini iletti. Toplantıda diğer kurumların görev ve yetki alanına giren sorunlar da dile getirilirken, Başkan Beyoğlu bunları ilgili kurumlarla paylaşarak çözüm için takipçi olacağını kaydetti. Son iki yılın değerlendirmesi ve önümüzdeki sürecin planlaması şeklinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Beyoğlu, göreve başlarken 20 yıldır hizmet almayan bir ilçe gerçeği ile karşılaştıklarını belirterek, belediyenin kaynaklarını milletin hizmetine sunarak gerek kırsalda gerekse merkezde ciddi bir başarı elde ettiklerini söyledi. Yapılan hizmetleri yeterli görmediklerini, halka hizmet yaparken hiçbir siyasi ayrımla hareket etmeden imkanlarını ve kapılarını herkese açık tuttuklarını anlatan Beyoğlu,2021 yılını da hizmetlerde doruğa ulaşma dönemi ilan ettiklerini ifade etti.

"Sözünü verdiğimiz hizmetleri yerine getireceğiz"

Belediyenin milletin evi olduğunu kaydeden Başkan Beyoğlu, "Bizler mensubu olduğumuz milletimizin hizmetkarıyız. 20 yıl boyunca hizmet anlamında hak ettiğini alamayan ilçe tablosunu iki yılda tersine çevirdik. Pandemi demedik, kış demedik. Her zaman ve her koşulda gece gündüz demeden her tarafa ulaşmaya çalıştık. Bunu tek başımıza değil tabi siz değerli muhtarların gayretleri ve çabaları sonucu beraber başardık. Elbette hepimizin tabi olduğu bir parti ve siyasi düşünce var ama bizler hizmet ulaştırmada bu saikle asla hareket etmedik. İmkanlarımızı da gönlümüzü de sizlere ve aziz milletimize sonuna kadar açtık. Acaba ulaşamadığımız yerler, yapamadığımız hizmetler oldu mu diyerek sizlerle bir araya gelip sorun ve taleplerinizi dinleyerek dertleşmek istedik. Benim telefonum 24 saat sizlere açık. Ayrıca sizler için WhatSapp grubu oluşturduk. Sözünü verdiğimiz bütün hizmetleri inşallah hayata geçirerek bir sonraki yılda yeni hedefleri önümüze koyacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Beyoğlu muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Beyoğlu muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Beyoğlu muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır, Hisarcık, Beyoğlu, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Beyoğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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