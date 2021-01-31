Başkan Beyoğlu'ndan ihtiyaç sahibi vatandaşa destek ziyareti - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 66 yaşındaki İbrahim Kaya'yı evinde ziyaret etti.

Fatih Mahallesinde yalnız yaşayan Kaya'yı evinde ziyaret eden Beyoğlu, eşya temini ve temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kendisine destek sunacaklarını söyledi.

Kaya'nın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli talimatı veren Beyoğlu, "Milletimizin her bir ferdine karşı vicdani bir sorumluluğumuz var. Bugüne kadar binlerce kardeşimize destek olduğumuz gibi İbrahim amcamız için de üzerimize düşeni yerine getireceğiz." dedi.