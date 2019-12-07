Son Dakika Haberleri: Başkan Beyoğlu'ndan kadın pazarcılara destek ziyareti
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Başkan Beyoğlu'ndan kadın pazarcılara destek ziyareti

6 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta içinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinden sonra hafta sonunda da ilçedeki esnaflarla bir araya gelmeye başladı.

Başkan Beyoğlu'ndan kadın pazarcılara destek ziyareti, System.String[]

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta içinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinden sonra hafta sonunda da ilçedeki esnaflarla bir araya gelmeye başladı.


Bağcılar semtinde bulunan Kadın Semt Pazarı'nı ziyaret eden Beyoğlu,gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini satarak aile bütçesine katkıda bulunan kadınlarla görüş alış verişinde bulunarak sorun ve taleplerini dinledi. Pazarcı esnafının yakın ilgi gösterdiği Beyoğlu, kadınların dile getirdiği sorunları en kısa zamanda çözeceklerini dile getirdi. Sıcak ve samimi diyalogların yaşandığı ziyaret sırasında tezgahları tek tek gezen Beyoğlu mini bir fiyat araştırması da yaptı. Kadın pazarcılar ziyaret ve verilen destekten dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti. Halkın emrinde ve esnafın içinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Beyoğlu, "Alın teri ve emekle geçimlerini sağlayarak aile ekonomisine katkıda bulunan kadın kardeşlerimizi kutluyorum. Milletin emanetini taşıyoruz. Buna layık olmak için zaman ve mesai kavramına sığınmadan milletimizin içinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:42 Kaynak: İHA
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