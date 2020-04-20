Başkan Beyoğlu'ndan korona virüsü yenen çocuklara sürpriz - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'da tedavi oldukları yeni tip korona virüs hastalığını atlatarak taburcu olan aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 5 çocuğa tablet bilgisayar, bebek çantaları ve dezenfekte ürünleri hediye etti.



Aralarında 7, 10 ve 11 aylık üç bebek ile 15 ve 16 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 5 çocuk bir süre önce yakalandıkları yeni tip korona virüs ile mücadeleyi kazanarak sağlıklarına kavuştu. Çocuk hastalar tedavi gördükleri Dicle Üniversitesi Hastanesinden doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu olarak ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, onları bekleyen sürprizi ise Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu gerçekleştirdi.



Başkan Beyoğlu tarafından hazırlanan tablet bilgisayarlar, bebek çantaları ve hijyen ürünlerinden oluşan dezenfekte seti, belediye görevlileri tarafından çocuklara ve ailelerine takdim edildi. Hediye takdimi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Çocukların aileleri çocuklarının sağlıklarına kavuşmasından duydukları mutluluğu dile getirerek jest niteliğindeki hediyelerden dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.



"Küçük jestlerle sevinçlerine ortak olmak istedik"



Başkan Beyoğlu, hastalığa yakalanan çocukların başarılı geçen tedavi süreci ile hastaneden taburcu olmasından sonra küçük bir jestle sevinçlerini artırmak istediklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Yavrularımızın korona virüsü yenmesi, küresel bir salgın olan bu hastalığa yakalanan diğer insanlarımız için moral ve motivasyon kaynağı oldu. Bizler de bu küçük jestlerle onların yüzünü güldürmek istedik. Sevinçlerine ortak olmak istedik. Bunu başarabildiysek ne mutlu bizlere. Şifa bekleyen tüm hastalarımıza hayırlı şifalar diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR