Son Dakika Haberleri: Başkan Beyoğlu'ndan Nezir Koçlardan'a ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Beyoğlu'ndan Nezir Koçlardan'a ziyaret

Başkan Beyoğlu'ndan Nezir Koçlardan'a ziyaret

6 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2002 yılında kurulan AK Parti'nin Diyarbakır'daki ilk il başkanı olan Nezir Koçlardan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Beyoğlu'ndan Nezir Koçlardan'a ziyaret, System.String[]

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2002 yılında kurulan AK Parti'nin Diyarbakır'daki ilk il başkanı olan Nezir Koçlardan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Beyoğlu, Koçlardan'ı ziyaret ederek, belediyenin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Siyasete uzun yıllar hizmet eden isimlerin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Başkan Beyoğlu, "Onların bilgi ve birikimleri bizim için çok değerli. Onlardan istifade etmek isteriz. Bugün de böylesine bir değeri ziyaret ederek bilgisinden ve tecrübesinden istifade ettik." dedi.

Koçlardan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beyoğlu'na teşekkür etti, çalışmaları ve projeleri beğeni ile takip ettiğini aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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