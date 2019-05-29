Başkan Beyoğlu'ndan şampiyon karateciye ödül
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Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yurt içinde ve yurt dışında kazandığı şampiyonluklarla Diyarbakır'ı başarıyla temsil eden milli karateci Sena Kızılaslan'ı ödüllendirdi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:37 Kaynak: İHA
'ın Bağlar
İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu
, yurt içinde ve yurt dışında kazandığı şampiyonluklarla Diyarbakır'ı başarıyla temsil eden milli karateci Sena Kızılaslan'ı ödüllendirdi.
Şampiyon sporcuyu, antrenörü Ayşe Meryem
Yazar'la birlikte makamında kabul ederek bir süre sohbet eden ve başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Beyoğlu, daha sonra hediyesini takdim etti. Belediye olarak spora ve sporcuya her türlü desteği vereceklerini belirten Başkan Beyoğlu, "Kentimizi başarıyla temsil eden her gencimiz ve sporcumuz bizim için değerlidir. Sena Kızılaslan kızımızı elde ettiği başarılar nedeniyle kutluyorum. Belediyemizin imkanları dahilinde spora ve sporcuya her türlü desteği vereceğiz. Diyarbakır'ımız artık gençlerimizin başarılarıyla gündeme gelsin istiyoruz. Önümüzdeki günlerde spor konusunda önemli kararları da hayata geçireceğiz" dedi. - DİYARBAKIR
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