Başkan Beyoğlu'ndan vatandaşlara 'korona virüs uyarılarına uyun' çağrısı - Son Dakika

AK Parti'li Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüsün önlenmesi konusunda hükümetin ve ilgili kurumların aldığı tedbirlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşlardan ilan edilen 14 kurala mutlaka uymalarını istedi.



Başkan Beyoğlu, yeni tip korona virüsün önlenmesi konusunda hükümetin ve ilgili kurumların aldığı tedbirlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşlardan evde kalmalarını istedi. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 14 kuralın çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Beyoğlu, zorunlu ihtiyaçlar nedeniyle dışarıya çıkmak zorunda olan kişiler dışındaki herkese evde kalmaları çağrısında bulunarak kurallara uymalarını istedi. Türkiye'nin küresel bir sorun ile karşı karşıya olduğunu belirten Beyoğlu, bu krizi aşmanın en önemli yolunun toplumsal mücadele olacağını kaydetti. Başkan Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan toplantıda önemli kararlar alındı. Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlar bu konuda her türlü mücadeleyi veriyor. Devletimiz topyekun bir mücadele içerisine girmişken vatandaşlarımızın bu konuda çok daha hassas olması lazım. Bu küresel tehdidi ve salgını bu şekilde yenebiliriz. Küresel sorun haline gelen korona virüsün yayılımına karşı koruyucu kurallara mutlaka uyulmalı. Belirlenen 14 kurala titizlikle riayet edelim, temastan uzak duralım, dezenfekte kurallarına uyalım, çok zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayalım. Güvende kalmanın en iyi yolu tehlike geçene kadar evde kalmaktır. Bu yüzden evde hayat var, dışarıda tehlike var diyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR