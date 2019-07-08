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Başkan Beyoğlu nikah şahitliği yaptı

46 dakika önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yasir Çelik-Fatma Kaçmaz çiftinin düğün törenine katılarak genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Başkan Beyoğlu nikah şahitliği yaptı, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yasir Çelik-Fatma Kaçmaz çiftinin düğün törenine katılarak genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çelik ve Kaçmaz ailelerinin düğün törenine katıldı. Vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaşan Başkan Beyoğlu, şehir merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleşen düğün töreninde genç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Davetlilerle beraber halay çekerek Çelik ve Kaçmaz ailelerinin mutluluğunu paylaşan Başkan Beyoğlu, Yasir Çelik-Fatma Kaçmaz çiftine yaşam boyu mutluluk temennilerini iletti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
Beyoğlu, Bağlar, Güncel
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