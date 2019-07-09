Son Dakika Haberleri: Başkan Beyoğlu'nun esnaf ziyareti sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Beyoğlu'nun esnaf ziyareti sürüyor

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin en işlek noktalarından olan Dörtyol Caddesi'nde yer alan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Başkan Beyoğlu'nun esnaf ziyareti sürüyor, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin en işlek noktalarından olan Dörtyol Caddesi'nde yer alan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve seçilmesinden sonra sürekli hale getirdiği esnaf ve ev ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Beyoğlu, esnafın yoğunlukta yaşadığı ilçenin işlek noktalarından Dörtyol Caddesi'nde ziyaretler gerçekleştirdi. Vatandaşların yakın ilgi gösterip çay içmek için iş yerlerine davet ettiği Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla tek tek görüşerek sorunlarını dinledi. Vatandaşların, Başkan Beyoğlu'ndan en fazla çözüm getirilmesini istediği konuların başında kaldırım işgalleri ve park sorunu geldi.

Vatandaşların çeşitli konulardaki sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu, vatandaşların dertleri ile dertlenmeye devam edeceklerini ve sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyledi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:24 Kaynak: İHA
Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zil çalınca kapı dürbününden bakan kadın, pompalı tüfekle gözünden vuruldu "Niye yan bakıyorsun" kavgasında, saldırgan yanlış kişiyi vurdu! Dehşet anları kamerada Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın, Erdoğan ekonomi tarihine girsin diye kampanya yapacağım Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:41:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Beyoğlu'nun esnaf ziyareti sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]