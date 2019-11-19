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Başkan Beyoğlu şampiyonu ödüllendirdi

6 saat önce

Karatede Türkiye şampiyonu olan Bağlar Belediyespor'un milli sporcusu Sena Kızılaslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek kazandığı altın madalya ve milli takım eşofmanını hediye etti.

Başkan Beyoğlu şampiyonu ödüllendirdi, System.String[]

Karatede Türkiye şampiyonu olan Bağlar Belediyespor'un milli sporcusu Sena Kızılaslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek kazandığı altın madalya ve milli takım eşofmanını hediye etti. Başkan Beyoğlu da şampiyon sporcuyu altın ile ödüllendirdi.


Diyarbakır'ın ilk kez ev sahipliği yaptığı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 54 kiloda Türkiye şampiyonu olarak tarihi başarıya imza atan Sena Kızılaslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek kazandığı altın madalya ve milli takım eşofmanını hediye etti.


Başkan Beyoğlu'nun makamında gerçekleşen görüşmede Sena Kızılazslan, kendisine ve spora verdiği destekten dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.


"Spora daha çok destek vereceğiz"


Kızılaslan'ı altın ile ödüllendiren Başkan Beyoğlu, "Sena kızımızın başarısı ile gurur duyduk ve çok mutlu olduk. Daha büyük başarılar kazanacağına olan inancımız tamdır. Hedefimiz Diyarbakır'dan nice şampiyonlar çıkmasını sağlamaktır. Bunun için spora ve sporcuya destek vermeye, imkanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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