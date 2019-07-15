Son Dakika Haberleri: Başkan Beyoğlu şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Beyoğlu şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemeğe katıldı.

Başkan Beyoğlu şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemeğe katıldı.

Bir otelde düzenlenen yemekte Başkan Beyoğlu şehit yakınları ve gazilere yakın ilgi gösterdi. Başkan Beyoğlu, tek tek el sıkıştığı şehit yakını ve gazilerle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede yapılan konuşmalarda darbe girişiminde halkın gösterdiği kahramanlık destanına vurgular yapıldı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı Hakkari'den acı haber: 3 asker şehit oldu Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Beyoğlu şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]