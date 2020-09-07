Başkan Beyoğlu servis aracının yakıldığı bölgede vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Beyoğlu servis aracının yakıldığı bölgede vatandaşları ziyaret etti

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyeye ait zabıta servis aracının yakıldığı Körhat Mahallesinde olayın ardından esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

Başkan Beyoğlu servis aracının yakıldığı bölgede vatandaşları ziyaret etti, System.String[]

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyeye ait zabıta servis aracının yakıldığı Körhat Mahallesinde olayın ardından esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

Bağlar Belediyesi, halka hizmet ulaştıran belediyeye ait araçlara yönelik olarak son zamanlarda gerçekleşen saldırılara ve kundaklamalara rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyeye ait zabıta servis aracının kimliği belirsiz maskeli bir grup tarafından yanıcı maddelerle yakılarak kullanılamaz hale geldiği Körhat Mahallesinde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek hizmetlerin kararlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

"Milletimize hizmet etmek için daha çok çalışacağız"

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Beyoğlu, Bağlar'ın yapılan hizmetlerle önemli bir değişim yaşadığına dikkat çekerek bu durumdan rahatsız olan terör çevrelerinin gözdağı vermeye çalıştığının altını çizdi. Halkı korku ile sindirmeye çalışanların amacına ulaşamayacağını belirten Başkan Beyoğlu. "Halkımız her şeyin farkında. Kimlerin neyi amaçladığını görüyor. Bağlar kaos ve huzursuzluk çıkarmaya çalışanları istemiyor. Hiçbir engelleme ve gayret bizi yolumuzdan çeviremez. Bunu herkes böyle bilsin. Daha çok hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, devam eden hizmet çalışmaları kapsamında iki mahallede alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözerek yaşam alanlarını güzelleştirdi. Şeyh Şamil ve Bağcılar mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayan ekipler, vatandaşlar için kullanışlı hale getirdi. Kış mevsimi öncesinde ilçenin diğer yerlerinde de hizmet çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Beyoğlu, Zabıta, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Beyoğlu servis aracının yakıldığı bölgede vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi Pakistan'da mermer madeninde göçük meydana geldi: 11 ölü, 5 yaralı Devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Devrilen saman yüklü kamyon alev alev yandı! Kazada sürücü hayatını kaybetti Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na katılan Türk savaş gemileri, Kıbrıs Türk halkını selamladı Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü
Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu         
18:31
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm         
17:41
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır         
17:28
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi         
17:09
Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı         
15:59
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama         
15:38
Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek         
15:30
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti         
14:57
Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı         
14:45
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü         
12:12
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı         
11:08
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı 15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada         
09:44
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
09:25
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı         
08:13
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 21:56:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Beyoğlu servis aracının yakıldığı bölgede vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei