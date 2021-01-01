Bağlar Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yılın ilk gününü sokak hayvanlarına ayırdı.

Belediyeye ait yaşam alanları ve parkları ziyaret eden Beyoğlu, burada bulunan sokak hayvanlarına mama verdi. Sokak hayvanlarını elleri ile besleyen Beyoğlu, "Bizim için insanı ve vicdani görevdir." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Hayvanlara özel ilgi ve muhabbet duyan yüce bir peygamberin ümmetiyiz. Kültürümüz ve temsil etmiş olduğumuz siyasi gelenek de bu vicdani sorumluluğu esas alıyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Belediye olarak sokakta kalan minik dostlarımıza karşı insani ve vicdani vazifemizi yerine getirmeye devam edeceğiz."