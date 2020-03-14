Başkan Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesinde esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Başkan Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesinde esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.


Başkan Beyoğlu, yeni tip koronavirüs salgını riskine karşı tedirginlik yaşayan vatandaşları ziyaret ederek moral ve cesaret verdi. Bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, hükümetin yeni tip koronavirüs riskine karşı başarılı önlemler aldığına dikkat çekerek belediye olarak da gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Vatandaşlardan alınan önlemlere ve uyarılara özen gösterip hayatın akışını devam ettirmelerini isteyen Beyoğlu, "Devletimiz ve hükümetimiz tüm dünyaya örnek olabilecek önlemleri zamanında aldı. Belediye olarak biz de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunların başında temizlik geliyor. Bunlara riayet ederek hayatımızın normal akışını sürdürelim. Bizler her koşulda vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Beyoğlu, daha sonra aynı mahallede ikamet eden Söker, Özpolat ve Yazkent ailelerini de ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Beyoğlu, çocuklarla resim çektirerek bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:27 Kaynak: İHA
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