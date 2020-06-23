Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlar ile arasında sıcak bir muhabbet bağı oluştuğuna dikkat çekerek bu buluşmalardan büyük haz aldığını dile getirdi.



AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sürekli hale getirdiği mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşlarla yaşadığı sıcak iletişimle öne çıkıyor. Her gün farklı mahalle ve caddelere çıkarma yaparak esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, sorunları dinleyip hemen devreye soktuğu çözümlerle dikkat çekerken, bazı sorunların çözümü için de öneri ve görüşleri dikkate alarak istişarelerde bulunuyor.



Selahattin Eyyubi Mahallesi ziyaretinde yaşlı vatandaşlarla uzun süre neşeli sohbet gerçekleştiren Başkan Beyoğlu, karşılaştığı gençlere de sosyal mesafe ve maske tavsiyesinde bulundu. Başkan Beyoğlu, pandemi hakkında sorular soran vatandaşlara, "Biz tedbirimizi alalım, sonra takdiri Allah'a bırakalım. Tedbir almak tamamen bizim elimizdedir. Çok basit olan kuralları uymayarak hem kendimizi hem sevdiklerimizi ateşe atıyoruz, buna hakkımız yok" dedi.



"Vatandaşlarımızın eleştiri ve önerileri bize güç katıyor"



Pandemi sürecini vatandaşlarla bir araya gelmek için engel olarak görmediklerinin altını çizen Beyoğlu, "Bulunduğumuz makamlar mazeret ve zaman kaybetme yerleri değil, çözüm ve hizmet üretme yerleridir. Tedbirlerimizi en iyi şekilde alarak yeni normalleşme sürecinin ruhuna uygun şekilde çalışıyoruz. Milletimizle aramızda muhabbet bağı oluşmuş durumda. 14 ayda yaklaşık 250 bin insanımızla bir araya geldik. Birçok mahalle ve caddeye defalarca gittik. Bundan büyük bir haz alıyoruz. Talepleri ve sorunları dinleyerek birlikte çözüm üretiyoruz. Her türlü eleştiriye ve öneriye sonuna kadar açığız. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettiğimiz vatandaşlarımızın dualarını istiyoruz, onların duaları bize büyük bir manevi güç katıyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR