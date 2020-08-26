Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, pandemi döneminde de korona virüs tedbirlerine uyarak vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminin ardında 16 Nisan 2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başlayan Başkan Beyoğlu, ağırlık verdiği vatandaş ziyaretlerini 17 ayda aksatmayarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sürecinde de sürdürdü. Maske, sosyal ve hijyen kuralına uyarak ziyaret turuna çıkan Beyoğlu, gün içinde mahallelere giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Ziyaret edilerek temas kurulan kişi sayısı 200 bini geçerken, bu sayı pandemic sürecinde 5 ayda 60 bini buldu.

Bağlar'ın eski yerleşim yerlerinden olan Kaynartepe Mahallesine gelen Başkan Beyoğlu, önce esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, ardında da İnci, Yılmaz, Bektaş ve Nergiz ailelerine misafir oldu. Aile fertlerinin yakın ilgisi ile karşılandığı evlerde yaşlı ve hasta vatandaşların duasını alan Beyoğlu'nun samimi ortamda geçen ziyaretlerine eşi Dürdane Beyoğlu da eşlik etti.

"Vatandaşımızın başımızın gözümüzün üstüne yeri var"

Vatandaş buluşmalarına özel önem verdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, bu sayede milletin derdi ile dertlenme ve sorunlara pratik çözümler üretme imkanı bulduklarının altını çizdi. Başkan Beyoğlu, "Gitmediğin yer senin değildir anlayışı ile 17 aydır milletimizin derdi ile dertleniyoruz. Rabbim kısmet ederse nice gönüller kazanmaya ve dualar almaya devam edeceğiz. Milletimizin derdi bizim derdimizdir, onların talep ve eleştirilerini Diyarbakır'ımızın hoşgörüsünü yansıtan 'başım gözüm üstüne' tabiriyle karşılayarak sorunları çözmeye gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Beyoğlu, göreve yeni başlayan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Karakoç'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Karakoç'un ziyaret nedeniyle teşekkür ettiği Başkan Beyoğlu, ilim ve bilim yuvası olan Dicle Üniversitesinin yürüteceği başarılı çalışmaların kente ve bölgeye sağlayacağı katkılara dikkat çekerek uyum içerisinde çalışarak hizmet etmek istediklerini ifade etti. - DİYARBAKIR