Başkan Beyoğlu yeni yıla girilirken yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Beyoğlu yeni yıla girilirken yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Başkan Beyoğlu yeni yıla girilirken yetimlerin yüzünü güldürdü

6 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yılın son saatlerinde gerçekleştirdiği esnaf ve ev ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Beyoğlu yeni yıla girilirken yetimlerin yüzünü güldürdü, System.String[]

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yılın son saatlerinde gerçekleştirdiği esnaf ve ev ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya geldi.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2019 yılının son ve 2020 yılının ilk saatlerini sokaklarda geçirdi. Körhat, Fatih, Muradiye, Mevlana Halit ve Şeyh Şamil mahallerinde önce esnafı ziyaret eden Başkan Beyoğlu, ardında da yoksul ve dar gelirli ailelerin kapılarını çalarak sorun ve taleplerini dinleyerek moral verdi.


Yetim çocukları sevindirdi


Ev ziyaretleri sırasında yetim çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Beyoğlu, çeşitli hediyeler takdim ederek yetimlerin yüzünü güldürdü. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla sıcak ve samimi diyaloglar yaşanırken, Başkan Beyoğlu yeni yılda da vatandaşlarla bir araya gelerek gönül belediyeciliğine devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, "Vatandaşlarımızla bir araya gelip onlarla dertlenmeyi yaşam biçimi haline getirdik. Samimiyet, gayret ve tevazu bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bu kutlu hizmet mücadelesinde hizmet, sosyal ve gönül belediyeciliğini bir arada yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
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