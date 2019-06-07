Son Dakika Haberleri: Başkan Beyoğlu, Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi
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Başkan Beyoğlu, Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi.

Başkan Beyoğlu, Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi. Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Beyoğlu, bu tür ziyaretlerin Diyarbakır'ın hem ekonomisine hem kültürüne canlılık katacağını söyledi.

Dün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığında vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Sur ilçesinde esnaf ziyareti yapmıştı. Binali Yıldırım'ın ziyaretine eşlik eden AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yıldırım'ın Ramazan Bayramında Diyarbakırlılarla buluşmasının şehre olan ilgisini ortaya koyduğunu söyledi. İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlıların 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Yıldırım'ı yalnız bırakmayacağını belirten Başkan Beyoğlu, Yıldırım'ın verdiği mesajların da çok önemli olduğunu kaydetti. Başkan Beyoğlu, "Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyareti bizleri mutlu etti. Diyarbakır halkı olarak kendisine bizlere verdiği değerden dolayı teşekkür ederiz. Diyarbakır halkı vefalıdır, kendisine yapılan hiçbir iyiliği unutmaz ve karşılıksız bırakmaz. İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlılar 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'ı destekleyerek 24 Haziran sabahına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Binali Yıldırım'ı getireceklerdir" dedi. - DİYARBAKIR
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, İstanbul, Beyoğlu, Diyarbakır, Güncel
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