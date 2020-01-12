Başkan Beyoğlu ziyaret ettiği mağdur ailenin dramına son verdi - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyaretleri sırasında karşılaştığı mağdur ailenin yaşadığı evin bakım ve ihtiyaçlarını karşıladı.



Kaynartepe Mahallesinde 3 çocuğu ve eşiyle birlikte tek gözlü harabe evde yaşayan Orhan Avcı'nın zor durumu, Başkan Beyoğlu'nun her akşam gerçekleştirdiği mahalle ve ev ziyaretleri sırasında ortaya çıktı. Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Beyoğlu, kiracı olarak yaşadıkları eve bakım yapacak ve eşya alacak imkanı olmayan ailenin dramının son bulması için harekete geçti. Beyoğlu'nun talimatı ile evin onarımı yapılırken, eşyalarda baştan sona yenilendi. Avcı ailesi, evin yenilenmesinden dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Avcı ailesinin bu dramdan kurtulması mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.



"Biz insani görevimizi yapıyoruz"



Başkan Beyoğlu insani ve vicdani vazifelerini yerine getirdiklerini belirterek ziyaretler sırasında vicdanları yaralayan dramlarla karşılaştıklarını ve imkanlar dahilinde çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Beyoğlu, "Üzülmemek elde değil, tabi ki üzülüyoruz ama bizim görevimiz sadece üzülmek değil, aynı zamanda çözüm üretmektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imkanlarımızı zorlayarak böyle hemşerilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu iş sadece bizimle olmaz. Tüm kesimleri bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tek bir insanımız bile bu şartlarda yaşıyorsa bizler kafamızı rahat şekilde yastığa koyup uyumamalıyız" dedi. - DİYARBAKIR