Başkan Biçer: "Acil hizmetleri muhtarlarımızla birlikte planlıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Biçer: 'Acil hizmetleri muhtarlarımızla birlikte planlıyoruz' - Son Dakika

Başkan Biçer: "Acil hizmetleri muhtarlarımızla birlikte planlıyoruz"

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, acil hizmet planlarının yapılması konularının muhtarlarla görüşüldüğü toplantı yapıldı.

Başkan Biçer:

Kütahya'nın Simav ilçesinde, acil hizmet planlarının yapılması konularının muhtarlarla görüşüldüğü toplantı yapıldı. Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından her ay düzenlenen toplantıya Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin ve merkez ilçe mahalle muhtarları katıldı.


İlçe merkezindeki mahallelerde acil olarak yapılması istenen konuların görüşüldüğü toplantı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Biçer, göreve geldikleri tarihten bu yana mahalle bazında yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, muhtarlarla birlikte alınan kararları değerlendirdiklerini belirtti. Biçer, "Termal ilçemizin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için Ankara'daki görüşmelerimizden çok önemli sonuçlar alıyoruz. Başta Kütahya Ak Parti Milletvekillerimiz olmak üzere Ar-Ge den sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir AK Parti Milletvekili hemşehrimiz Hamza Dağ'ın büyük desteklerini görüyoruz. Hizmet planlarımızı ve yatırım dosyalarımızı ilgili genel müdürlüklere elden teslim ettik. Muhtarlarımızdan yeni proje tekliflerini bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babacan ve Davutoğlu için "Vekil veririm" diyen Akşener'e AK Parti'den yanıt: Milletin seçtiği vekiller kiralık gönderilemez
Gelecek Partisi'nin ilk belediye başkanı Halil Kulak: Katılmak isteyen başkaları da var İsmail Günaçar'ın İstiklal Marşı'nı okumadığı anların videosu sosyal medyaya düştü Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin ilk açıklama

Son Dakika Haberleri
16:50 Konya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
16:49 Burdur'da otomobiller çarpıştı 5 yaralı - Son Dakika
16:49 Başbakanın askerlerle çektiği şınav performansı büyük alkış aldı - Son Dakika
16:49 İstanbul-eminönü'nde umut kuyruğu - Son Dakika
16:43 Kayseri Küçük Millet Meclisi toplandı - Son Dakika
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 16:55:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Biçer: "Acil hizmetleri muhtarlarımızla birlikte planlıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]