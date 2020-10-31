Başkan Biçer'den acılı aileye şefkat eli - Son Dakika

Başkan Biçer'den acılı aileye şefkat eli

KÜTAHYA - Kütahya'da 15 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yaşar Bayka'nın bir televizyon programı aracılığıyla ikna yoluyla bulunduğu bildirildi. İlk olarak Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i ziyaret eden acılı aile, maddi sıkıntılar sonucu bunalıma giren baba Yaşar Bayka'nın bu yola başvurduğunu belirterek yardım talebinde bulundu.

Simav Belediyesi Encümen üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, ailenin sıkıntıları konuşularak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından ihtiyaç tespit raporu hazırlanması kararlaştırıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ailenin katıldığı bir televizyon programından sonra, Belediye'den yardım talebi istendiğini belirterek, Simav'da ikamet eden engelli vatandaşlara gerekli yardımların yapıldığını ifade etti. Başkan Biçer, "Belediye Encümen Üyeleri huzurunda, aile ihtiyaçlarını söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, sizin evinize gelip bir çalışma yapacak. Öncelikle gıda yardımında bulunacağız, evinizde yapılacak olan ihtiyaç belirleme işleminden sonra Simav Belediyesi olarak ilk etapta yapabileceğimiz yardımları ulaştıracağız. Daha sonraki talepleriniz ile ilgili, Belediye Başkanlığı tarafından karşılanabilecek ihtiyaçlar için bir süreç başlatacağız" dedi.

"Çareyi, başımı alıp İstanbul'daki arkadaşımın evine gitmekte buldum"

Yaşar Bayka, sıkıntıları olduğu ve çocuklarının sağlığı ile ilgilenemediği için bunalıma girdiğini ifade etti. Bayka, "Kredi kartı borçlarımdan dolayı kafamı toparlayamadım. Çareyi, başımı alıp İstanbul'daki arkadaşımın evine gitmekte buldum. Orada dinlenirken beni buldular. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer yardımcı oldu" diye konuştu.

Yaşar Bayka'nın eşi Şerife Bayka (37), eşinin engelli olarak tekstilde çalıştığını belirtti, eşinin kredi borçlarının olduğunu ve bunalıma girerek evi habersizce terk ettiğini ifade etti.

Yaşar Bayka'nın 18 yaşındaki kızı Fadime Bayka, babasının Simav'a gidiyorum deyip evden ayrıldığını belirterek, borçlarından dolayı üzüntü duyduğu ve beni ameliyat yaptıramadığı için bunalıma girdiğini ifade etti. Simav Belediye Başkanı ve Akdağ Belediye Başkanı tarafından kendilerine yardım elinin uzandığını söyledi.

Akdağ Beldesi Savcılar Mahallesi Muhtarı Özkan Tekin, Yaşar Bayka'nın sıkıntılarından dolayı Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile görüşerek, yapılabilecek yardımlarla ilgili bilgi aldıklarını ifade etti.