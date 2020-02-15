Başkan Biçer'den Başhekim Çağlar'a destek ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Biçer'den Başhekim Çağlar'a destek ziyareti - Son Dakika

Başkan Biçer'den Başhekim Çağlar'a destek ziyareti

6 saat önce

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Naci Çağlar'a nezaket ve destek ziyaretinde bulundu.

Başkan Biçer'den Başhekim Çağlar'a destek ziyareti, System.String[]

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Naci Çağlar'a nezaket ve destek ziyaretinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Belediye Meclis Üyesi Şener Kazcıoğlu'nun da bulunduğu ziyarette, hastane personellerine karşı olumsuz davranışların kabul edilemez olduğu belirtildi.


Simav Belediye Başkanı Biçer, vatandaşların hastanede görev yapan personele karşı daha hassas davranmaları gerektiğini belirtti. Biçer, " Geçtiğimiz günlerde Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin acil servisinde bazı hasta yakınları tarafından, hastane görevlilerine karşı gösterilerin olumsuz davranışları doğru bulmuyorum . Fedakarca hizmet veren hastane personelimize karşı anlayışlı davranılması gerekir" dedi.


Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Naci Çağlar, destek ve nezaket ziyaretlerinden dolayı Başkan Biçer'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

Devlet Hastanesi, İsmail Karakuyu, Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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