Başkan Biçer'den birinci olan hafızlara altın ödülü - Son Dakika

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Başkan Biçer'den birinci olan hafızlara altın ödülü
6 saat önce
Kütahya Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen yarışmalarda, hafızlık il birincisi Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Saad El Salih ve Kur'an-ı Kerim güzel okuma il birincisi Ercan Coşğun, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
Kütahya Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen yarışmalarda, hafızlık il birincisi Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Saad El Salih ve Kur'an-ı Kerim güzel okuma il birincisi Ercan Coşğun, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi.
Başkan Biçer, mezun olduğu okuldan birincilerin çıkmasından gurur duyduğunu belirtti. Biçer, "Hafızlık kategorisinde birinci olan Suriyeli kardeşimiz Saad El Salih ile Kur'an-ı Kerim'i okurken sesiyle gönülleri fetheden kardeşimiz Ercan Coşğun'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA
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