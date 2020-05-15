Başkan Biçer'den 'Dikensiz Güller Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

Başkan Biçer'den 'Dikensiz Güller Derneği'ne ziyaret
Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Dünya Engelliler Haftası' nedeniyle Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Dünya Engelliler Haftası' nedeniyle Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan'ı evinde ziyaret eden Başkan Biçer, ilçedeki tüm engelleri alanları kaldırmak için çalıştıklarını belirtti. Biçer, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, Simav dikensiz gülleri koruma ve yaşatma derneği başkanı Canan Yıldırım Ceylan'ı evinde ziyaret ettik. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Simav'da, engelleri kaldırmak için seferber olduk. Simav'daki engelli kardeşlerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz. Dernek üyelerimizin haftasını engelsiz kutluyor, sağlıklı bir hayat diliyoruz. Sevgi varsa engel yoktur" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:41 Kaynak: İHA
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