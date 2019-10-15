Son Dakika Haberleri: Başkan Biçer'den Müftü Aydın'a ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Biçer'den Müftü Aydın'a ziyaret

Başkan Biçer'den Müftü Aydın'a ziyaret

1 saat önce

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Müftüsü Muhammed Aydın ve müftülük personeline kutlama ziyaretinde bulundu.

Başkan Biçer'den Müftü Aydın'a ziyaret, System.String[]

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Müftüsü Muhammed Aydın ve müftülük personeline kutlama ziyaretinde bulundu.


Başkan Biçer, Simav İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ve bundan gurur duyduğunu belirtti. Biçer "Din görevlileri ile camiler bir bütün oluşturuyor. Zamanını camilerde geçiren din görevlilerimiz camiyi evi olarak kabul etmiştir. Yeni yetişen neslimizin üzerinde cami, mescit ve din görevlilerimiz hakkında kalıcı izler bırakabilmek için, el birliği ile gayret gösteriyoruz" dedi.


Simav İlçe Müftüsü Aydın, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer ile Başkan Yardımcısı Fatih Kalay'ın nazik kutlama ziyaretlerinden dolayı, din görevlileri adına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Adil Biçer, Simav, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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