Başkan Biçer : "Elazığ depremi, bize 5.9'luk Simav depremini hatırlattı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Biçer : 'Elazığ depremi, bize 5.9'luk Simav depremini hatırlattı' - Son Dakika

Başkan Biçer : "Elazığ depremi, bize 5.9'luk Simav depremini hatırlattı"

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Elazığ depremi yardım komitesi oluşturma toplantısı düzenlendi.

Başkan Biçer :

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Elazığ depremi yardım komitesi oluşturma toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanlığı önderliğinde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Avukat Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Dağ, Belde Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri (STK), siyasi parti temsilcileri, mahalle, belde ve köy muhtarları, kooperatif temsilcileri katıldı.


19 Mayıs 2011'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin dünyada nadir karşılaşılan bir durum olduğu belirlen Başkan Biçer, Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20 55'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin, Simav'da meydana gelen depremi hatırlattığını ifade etti. Biçer " Bizler depremi yaşamış bir ilçenin insanları olarak, Elazığ'da meydana gelen deprem felaketini çok iyi anlıyoruz. Bu sebeple, depremle ilgili ilk çalışmaların yapıldığı ve Devletimizin ilk dakikalardan itibaren depremzede vatandaşların yanında olduğunu biliyoruz. Devletin şefkatli elinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarının ve hayırseverlerin yardım faaliyetleri, yerinde ve zamanında ulaştırılmıştır. Bu sebeple, 2011 yılında depremi yaşayan ilçemizden nakdi yardım gönderilmesi için 8 kişiden oluşan bir komite oluşturduk. Simav Belediye Başkanlığı önderliğinde, Simav Kaymakamlığı koordinesinde, Sivil Toplum Kuruluşları ile Simav ilçe merkezi, belde ve köylerdeki vatandaşlarımızın katılımlarıyla yapılacak olan nakdi yardımların, bir hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı'nca belirtilen hesaplara aktarılmasını planladık. Katılımcıların ortak görüşleriyle alınan nakdi yardım kararı hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Elazığ, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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