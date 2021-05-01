Başkan Biçer; "İlçemize değer katmaya devam ediyoruz" - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesine yapılması planlanan spor yatırımlarının protokolleri imzalandı. Geçtiğimiz Mart ayında, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na iletilen taleplerin, 2021 yılı içinde hayata geçeceği belirtildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, 13 - 14 Mart tarihinde gerçekleştirdiği Kütahya ziyaretinde bazı projelerimizi iletmiştik. Bugün Bakanımızın himayelerinde, Kütahya Valisi Ali Çelik, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Ak Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Gölcük A tipi mesire alanı kızak ve doğal buz pateni pisti, kış eğlence parkuru, suni çim semt sahası ile mahalle halı sahalarının bakım ve suni çimlerinin değiştirilmesi yatırımlarının protokollerini imzaladık. Yeni yatırımların ilçemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA