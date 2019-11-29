Son Dakika Haberleri: Başkan Biçer, mimar ve mühendislerle buluştu
Son Dakika Güncel Başkan Biçer, mimar ve mühendislerle buluştu - Son Dakika

Başkan Biçer, mimar ve mühendislerle buluştu

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren mimar ve mühendisler, Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Başkan Biçer, mimar ve mühendislerle buluştu, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren mimar ve mühendisler, Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.


Başkan Biçer, Simav'daki şehir planlaması ve imar çalışmaları hakkında, mühendis ve mimarların görüşlerine önem verdiklerini belirtti.


Karşıyaka seyir terasında gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Biçer, "İlçemiz Ege bölgesinin önemli bir termal kentlerinden biridir. Belirlenen kanun ve yönetmelikler doğrultusunda şehir planlaması ve imar çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunacağız. Sizlerin akademik,teorik ve pratikteki bilgilerinizden istifade edeceğiz. Simav için çalışmalarımızda bazı konuları tartışarak çözerken, fikirleri de dinleyerek ilerleyeceğiz. Bu tür istişare toplantılarını, farklı meslek guruplarıyla da gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Adil Biçer, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor
İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 18:15:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Biçer, mimar ve mühendislerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]