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Başkan Biçer: "Yardım kampanyamız devam ediyor"
6 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Elazığ ve Malatya depremine nakdi yardım amaçlı oluşturulan ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Elazığ ve Malatya depremine nakdi yardım amaçlı oluşturulan ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Simav Belediye Başkanlığı tarafından kurulan nakdi yardım standını ziyaret eden Başkan Biçer, depremi yaşayan bir ilçenin insanları olarak, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere nakdi yardımların devam edeceğini belirtti. Biçer, "Depremde zarar gören vatandaşlar için hazırladığımız nakdi yardım standı ziyaret ettik, görevli personellerimizden bilgi aldık. Vatandaşlarımız tarafından yapılan nakdi yardımları teslim aldık. Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını Allah kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA
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