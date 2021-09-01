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Başkan Biden'dan, DEAŞ'a sert sözler: Sizinle daha işimiz bitmedi - Son Dakika

Başkan Biden'dan, DEAŞ'a sert sözler: Sizinle daha işimiz bitmedi

01.09.2021 08:06

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son durumla ilgili basın açıklaması düzenledi. ABD'nin tahliye operasyonunu "sıradışı başarı" olarak tanımlayan Biden, DEAŞ için ise "Sizinle daha işimiz bitmedi" ifadeleriyle göz dağı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da devam eden son durumla ilgili basının karşısına geçti. Biden, açıklamalarında Afganistan'dan yaptıkları tahliyeyi "Başarı" olarak değerlendirirken, bölgede faaliyet gösteren DEAŞ terör örgütüne ise "Sizinle işimiz daha bitmedi" diyerek yüklendi.

"NİSAN'DA SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN KARAR VERDİM"

Nisan'da savaşı bitirmek için karar verdiklerini belirten Biden, "DEAŞ Horasan teröristlerinin de sürekli kalabalığın içinde olmasını bilmelerine rağmen bunu yaptılar. Diplomasi ekipleri ve istihbarat ekiplerimiz işlerini iyi yaptılar. 20 asker yaralandı, 13 kahraman hayatını kaybetti. Nisan'da bir karar verdim bu savaşı bitirmek için. 300 binden fazla Afgan ordusunun Taliban'la olan iç savaşta daha ciddi mücadele edeceğini düşündük. Bu varsayım yanlış çıktı. Yine de ekibimize talimat verdik. Bu duruma hazırdık. Onlar ve Afganistan halkının çöküşünü izlerken, cumhurbaşkanı ülkeden kaçarken biz hazırdık" dedi.

"100 İLA 200 AMERİKALI HALA ORADA"

ABD Başkanı Biden'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

6 bin askerin Kabil'e gitmesine izin verdim Kabil Havalimanı'nı koruması için. Marttan beri Afganistan'daki ABD'lilere 19 defa ulaştık. Onları uyardık., "Çıkmanıza yardımcı olalım" dedik. 5 bin ABD'linin ülkede olduğunu ve önceden kalmak isteyenlerin artık ayrılmak istediğini öğrendik. 5 bin 500 Amerikalı vatandaşımızı kurtarmayı başardık. Yerel çalışanları ve ailelerini de çıkardık. Binlerce Afgan çevirmeni çıkardık.

Şimdi yaklaşık 100 ila 200 arasında Amerikalının kaldığını düşünüyoruz. Onların çoğu çifte vatandaş. Ama geldiğimiz noktada ABD'lilerin yüzde 90'ı ayrılabildi. Kalanlar için son bir tarih yok. Gitmek istiyorlarsa onları her zaman çıkaracağız.

"31 AĞUSTOS'TA ZORUNLU OLARAK ÇEKİLMEDİK"

Burada seyahat özgürlüğü, güvenli geçiş ve 100'den fazla ülke ile birlikte Taliban'ın talimatları tutması için çaba göstereceğiz. Buradan gitmek isteyenler buradan ayrılabilsin ve insani yardım Afgan halkına ulaşabilsin. Güvenli geçiş vereceklerini söylediler. Buna ABD'li çalışanlarla birlikte dediler. Biz sadece sözlere bakmıyoruz, eylemlere de bakıyoruz. 31 Ağustos'ta ayrılmak burada zorunlu çekilme için yaptığımız bir şey değil, Amerikan halkını kurtarmak için yaptığımız bir durumdu.

"İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ"

Burada Afgan hükümeti ile işbirliği yapma gibi hiçbir önkoşul yoktu. Ben Beyaz Saray'a geldiğim gün Taliban asker olarak yüksek bir pozisyondaydı. Eğer 1 Mayıs'ta ayrılsaydık Taliban hiçbir ABD'li askere saldırmayacaktı. Ya ayrılacaktık ya da çatışmayı büyütecektik. Ben bu sonsuz savaşı uzatmayacaktım. Bu Kabil Havalimanı'nı seçme kararı da fikir birliğiyle gelen bir karardı.

Eğer tahliyelere temmuzda başlasaydık binlerce ABD askeri ve yüz binlerce kişi tahliye edilseydi ne olurdu? Yine havalimanına yığın olurdu, yine zor bir durumla karşı karşıya gelirdik. Böyle bir savaşın ortasında tahliye zorluklar olmadan olmazdı.

"ULUSAL ÇIKARIMIZ NE"

Trump, Taliban ile bir anlaşma yaptı 1 Mayıs'ta. 2 tercihimiz vardı; ya anlaşmayı sürdürecektik ya da binlerce askeri daha fazla gönderecektik, savaşı alevlendirecektik. 30 yıl boyunca Afganistan'da kalmamızı isteyenlere şunu söyleyeceğim; ulusal çıkarımız nedir?

"SİZİNLE İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ"

El Kaide ve Usame Bin Ladin tarafından bize saldırı yapıldı ve Afganistan'daydı üstleri. El Kaide'yi yerle bir ettik. Eğer 2001'de Yemen'den saldırıya uğrasaydık Afganistan'a karışır mıydık? Bence cevap hayır. Çünkü hiçbir çıkarımız yoktu. ABD'ye yapılan saldırıyı engellemek için girdik.

Artık bu savaşı bitirmenin zamanı gelmişti. Yeni bir dünyadayız. Terör tehdidi dünyanın her yerine sıçradı. DEAŞ yeni bir halifelik kurmaya çalışıyor Suriye ve Irak'ta. Burada benim sorumluluğum ABD'yi korumaktır. 2001'in tehditlerine karşı değil 2021'in ve ilerisinin tehditlerine karşı. ABD'nin güvenliği burada binlerce askerin olmasıyla sağlanmayacak. Şunu da biliyorum; terör tehdidi sürüyor ama değişti artık. Diğer ülkelere de sıçradı. Bu yüzden stratejimiz değişmeli. DEAŞ/Horasan'a şunu söyleyeceğim: Sizinle daha işimiz bitmedi.

Başkan Biden'dan, DEAŞ'a sert sözler: Sizinle daha işimiz bitmedi

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Son Dakika Dünya Başkan Biden'dan, DEAŞ'a sert sözler: Sizinle daha işimiz bitmedi - Son Dakika Dünya


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